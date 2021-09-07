الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. والخريف يبدأ 22 سبتمبر

قال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة من الانخفاض الجوي تسود المحافظات ابتداء من الأسبوع المقبل حيث يشعر المواطنون بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تنخفض 5 درجات مئوية لتصبح 33 على محافظات القاهرة الكبرى والجيزة و28 في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»: «سيكون بداية فصل الخريف فلكيا مع المنتصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وبالتحديد يوم 22 سبتمبر وسيكون فصل الخريف في النصف الشمالى للكرة الأرضية، ويستمر فصل الخريف 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، حيث ينتهي في 21 نوفمبر المقبل ليبدأ بعدها فصل الشتاء فلكيا».

تساوي ساعات النهار والليل في فصل الخريف ويسمى بيوم الاعتدال الخريفي

وتابع المصدر أن فصل الخريف يتميز بالاعتدال في درجات الحرارة بعد استمرار فصل الصيف والذي ارتفعت درجات الحرارة فيه بشكل ملحوظ على كل المحافظات، بالإضافة إلى الموجات الحارة التي كانت تستمر لأكثر من أسبوع، مشيرا إلى أن مع بداية فصل الخريف سوف تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى معدلات طبيعية ويسود طقس لطيف لمدة 3 أشهر مدة فصل الخريف.

الخريف يستمر لمدة 3 شهور.. والشتاء يبدأ في ديسمبر

وأشار المصدر إلى أنه تتساوى في فصل الخريف عدد ساعات النهار مع عدد ساعات الليل ليكون 12 ساعة في الصباح و12 بالليل، ويذكر ذلك بيوم الاعتدال الخريفي، موضحا أن السبب العلمي في اعتدال النهار مع الليل هو أن الشمس تكون واقعة مباشرة على خط استواء الأرض قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب.

ولفت المصدر إلى أن مع نهاية شهر سبتمبر المقبل سوف نودع فصل الصيف والموجات الحرارية التي شهدتها مصر خلال أشهر الصيف الماضية، بالإضافة إلى أن ارتفاع الحرارة غير متوقع خلال فصل الخريف المقبل.