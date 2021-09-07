أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 7-9-2021 مقابل الجنيه

يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار العملات، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات في البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو، في البنك التجاري الدولي، نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفي الأهلي المصري، 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجّل سعر صرف الدولار، في البنك التجاري الدولي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني، في البنك الأهلي، نحو 21.61 للشراء، و21.79 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib، نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس، 21.66 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.