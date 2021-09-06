خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، خلال الأيام القادمة، لافتة في بيان سابق لها، إلى أنه تم إصدار ما يزيد عن 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم، حيث يتمتع حاملي هذه البطاقات بالعديد من المزايا، مثل الكشف المجاني في المستشفيات، والجمع بين معاشين، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد

وتزامنا مع استعداد وزارة التضامن، لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، للأشخاص ذوي الهمم، قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة شملت العديد من أنواع الإعاقات التالية:

- فقد البصر.

صغر أو كبر حجم الرأس.

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

- طيف التوحد.

- الشلل الدماغي.

- متلازمة داون.

- الجذام.

- ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي النصف العلوي أو السفلي.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- الإعاقات المتعددة.

- فقد السمع التام.

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

وأوضحت وزارة التضامن أن التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، يكون من خلال اتباع خطوات المرحلة الأولى كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن المرفق هنا، وتسجيل بياناتك.

- تأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسؤولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك ويجب الاحتفاظ به، حيث أكدت الوزارة أنه ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، مشيرة إلى أن أول خطوة لدراسة حالتك هي التسجيل، ثم يتم استكمال باقي الخطوات.

- آخر خطوة بعد ملء البيانات، يظهر عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.