فوائد استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.. إعفاء جمركي وتعيين

أكّدت نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه تمّ إصدار أكثر من 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، لما لها من فوائد عديدة، مشيرة إلى أنَّه يتمّ حصر عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على البطاقة، ومراجعة بياناتهم، حيث يتم إصدار البطاقات أولا بأول، وذلك بشكل يومي، كما يتم تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وربط شبكي بين الوزارة والجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

15 فائدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وأوضحت وزارة التضامن، أنَّ هناك عدة فوائد لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 تتمثل فيما يلي:

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجانى في المستشفيات.

- الدمج في المدارس.

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الحصول على سكن حكومى مناسب .

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

أنواع اعاقات المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن، أنَّ العمل جار لإعادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية، وتوفير الأطراف الصناعية، لافتة إلى أنَّه تمّ إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة في المرحلة الأولى لحالات الإعاقة الشديدة المتمثلة فيما يلي:

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الجذام.

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

- طيف التوحد.

البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- ضمور العضلات.

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي النصف العلوي أو السفلي.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- الإعاقات المتعددة.

- فقد البصر.

- فقد السمع التام.