«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو «اصطحاب عامل بقوة على تروسيكل»

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام عدد من الأشخاص باصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية «تروسيكل»، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال الفحص قيام (عامل، مقيم بدائرة القسم) وأشقائه بالإمساك بأحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل، وحال اصطحابهم له لتسليمه لقسم شرطة ثان الإسماعيلية فر هاربًا منهم.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وبإرشاده جرى ضبط الهاتف المحمول.