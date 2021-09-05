«الداخلية» توجه قوافل طبية لسجون المنيا لإجراء عمليات جراحية للنزلاء

وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، قافلة طبية إلى منطقة سجون المنيا، ضمت مختلف التخصصات؛ لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء.

العمليات تمت بالنجاح

ووفق بيان لوزارة الداخلية، صدر اليوم الأحد، فإن العمليات تمت بنجاح.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها، في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية؛ حرصًا على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

قافلة طبية لسجن القطا العمومي وسجن التأهيل

كما وجه قطاع الحماية المجتمعية، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجني القطا العمومى والتأهيل؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.

وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

وجاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.