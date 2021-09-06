التضامن تطلق الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم»

وقعت مؤسسة صناع الحياة مصر، برتوكولات تعاون مع 12جمعية شريكة بتمويل من برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار إطلاق الوزارة للشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم» التي أسسها برنامج «فرصة».

حضر توقيع البروتوكولات اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج «فرصة» ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي.

ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم» لتعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر، من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في المحافظات المستهدفة للتعريف ببرنامج «فرصة» الذي تنفذه التضامن للتأهيل لسوق العمل وفتح فرص التشغيل، وفي تقديم الاستشارات في مجال المشروعات متناهية الصغر، وفي التدريب والدعم الفني للمقبلين على الالتحاق بسوق العمل.

الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي تعمل عبر 3 مراحل

وتعمل الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي عبر 3 مراحل تبدأ بحملات الزيارات المنزلية للتوعية، ثم تعبئة الفئات المستهدفة للمشاركة في جلسات التحفيز وتعديل السلوك الاقتصادي، ثم تأتي المرحلة الأخيرة لعرض فرص العمل المتاحة أو الإرشاد على المشروعات المتاحة لمن يرغب أن يعمل لدى نفسه وليس لدى الغير.

ومن المقرر أن يعمل المشروع في 8 محافظات وهي (القليوبية، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الاقصر).

ومن جانبه، أكد «الشبراوي»، أن «داعم» خطوة مهمة نحو مساهمة التطوع في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل شاب من هؤلاء الشباب المتطوعين سيقوم برعاية متوسط عدد 5 أسر من مستفيدي برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وهو ما يزيد من روح الإبداع والابتكار بين الشباب، ويحقق تمكين أكبر عدد من الشباب والفتيات.

وأشار إلى أن «داعم» ستعمل على تقوية الدعم الشخصي والنفسي والمتابعة من قبل شباب متطوعين من نفس القرى والمراكز، وسيكونون مؤهلين في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يسهم في استدامة وتطوير الأنشطة.

وأكد اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، أن المؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في جميع محافظات مصر، وأن مشروع «داعم» علامة تشهد أن صناع الحياة كيان شبابي تطوعي قادر على العمل بالشباب لخدمة وطننا وأهلنا.