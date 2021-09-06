السجن 3 سنوات لأربعة موظفين تلقوا رشوة بالبحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمود إبرهيم، وأحمد حسن غلاب، بالحبس 3 سنوات لأربعة موظفين بينهم مدير عام شركة توزيع كهرباء البحر الأحمر الأسبق، و3 موظفين آخرين، كما قضت المحكمة بإعفاء رجل الأعمال محمد ابوالنصر و4 آخرين من العقوبة طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.

الرقابة الإدارية تلقي القبض على عدد من مسؤلي الكهرباء

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2008 حينما ألقت الرقابة الادارية القبض علي عدد من مسؤولي قطاع كهرباء البحر الأحمر، وآخرين بتلقي رشوة مالية وتم حبسهم علي ذمة التحقيقات وإحالة القضية للجنايات ثم إحالة القضية للمحكمة الدستورية لبيان دستورية تسجيل المكالمات للمتهمين من عدمه، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتي صدر الحكم المتقدم.

محكمة جنايات سفاجا تقضي بإعدام 10 متهمين

كما قضت محكمة جنايات سفاجا، أمس الأحد، بإعدام 10 متهمين فى قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر تقدر بطنين هيروين وتبلغ قيمتها ملياري جنيه ومن بين المتهمين الـ 7 باكستانيين وإيرانى و2 مصريين.

وأحالت محكمة جنايات سفاجا، أوراق 10 متهمين بينهم 2 مصريين و8 أجانب لفضيلة المفتي، للاطلاع على أوراقهم، وتحديد جلسة أمس للنطق بالحكم وقضت المحكمة بإعدامهم بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية.