إطلاق قافلة «أبواب الخير» في محافظة البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر انطلاق قافلة أبواب الخير التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد الأكبر في الأعمال الخيرية، و ينظمها صندوق «تحيا مصر»، لدعم ورعاية مليون أسرة أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

اطلاق قافلة أبواب الخير بمحافظة البحر الأحمر

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، يدشن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أعمال القافلةمن مجمع الإعلام بمدينة الغردقة، حيث استقبلت محافظة البحر الأحمر حصتها من القافلة وتقدر بحوالي 15 ألف كرتونة مواد غذائية، حيث سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

التضامن الاجتماعي و 7 مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية تشارك في القافلة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قوافل الخير من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 7 مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية وهي: «مصر الخير والجمعية الشرعية والأورمان وبنك الطعام وخير بلدنا والراعي الصالح وأشرقت الخيرية».

محافظ البحر الأحمر يشيد بصندوق تحيا مصر

وأشاد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بجهود صندوق تحيا مصر والمساندة الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، لافتا إلى أن حصة محافظة البحر الأحمر من القافلة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

أبواب الخير أكبر قافلة إنسانية تستهدف 5 ملايين مواطن

احتفالية «أبواب الخير» التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الادارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، هي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، و تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف نحو 5 ملايين مواطن.