محافظ البحر الأحمر يطلق التيار الكهربائي ويفتتح التطوير بقرية النصر

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أعمال التطوير بقرية النصر بالكيلو 85 بمدينة سفاجا، التي تشمل مشروع توصيل خطوط شبكة مياه للقرية، وخزان للمياه بسعة 500‪ متر مكعب، ومحطة رفع لضمان الجودة، يرافقه العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وهدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وجهاز الإسكان والتعمير، وعدد من الجهات التنفيذية.

توزيع عدد من الشنط المدرسية

كما أطلق محافظ البحر الأحمر، التيار الكهربائي للقرية وربطها بالشبكة الموحدة، وهو تنفيذ جهاز الاسكان والتعمير بالبحر الأحمر، وحرص على توزيع عدد من الشنط المدرسية على طلاب القرية تحتوي ادوات دراسية كاملة، إضافة إلى توزيع عدد من السلع التموينية للأسر الأكثر احتياجا.

مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى إقامة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي بدأ بـ1500 قرية الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة «حياة كريمة» يهدف إلى إقامة مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الخدمات ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية، لتوفير فرص العمل إضافة لتطوير منازل الفئات الفقيرة والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة، مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية من أجل توفير الخدمات التى يحتاجها الأهالى وتنمية هذه القرى بشكل مستدام.

كما شدد المحافظ، على أهمية تكاتف الجهود لإزالة كل المعوقات والمشكلات التى تعرقل تنفيذ بعض الأعمال، والعمل على تجاوزها، للاسراع فى المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التى تم حصرها لتنفيذ قرية نموذجية تشتمل على كل الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالى البحر الأحمر واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.