السجن 10 سنوات لمتهم بقضية اللجان الشعبية بكرداسة

أسدلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»، بمعاقبة متهم اشترك مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك عقب إدانتهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.

وصدر برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

عصابة «لجنة المقاومة الشعبية الإرهابية بناهيا وكرداسة»

وأسندت النيابة العامة، عددًا من التهم للجناة، تضمنت أنّهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا عصابة «لجنة المقاومة الشعبية الإرهابية بناهيا وكرداسة»؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ومهامها.

وتعرّف الجماعة الإرهابية في عرف القانون أنّها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

تعريف الإرهابي

ويطلق على الشخص لفظ إرهابي في حالة كان شخصًا طبيعيًا وأقدم على ارتكاب جريمة إرهابية سواء كان بشكل منفرد او ضمن مجموعة تهدف إلى ذلك.

تعريف الجريمة الإرهابية

وتعرّف الجريمة الإرهابية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية أنها كل جريمة وردت في نصوص القانون، بالإضافة إلى كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب.