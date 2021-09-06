الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية.. خدمات إلكترونية للمشتركين

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية خدمات إلكترونية لمشتركيها يمكن من خلالها الاستعلام عن «فاتورة المياه بالدقهلية»، والتي تصدرها الشركة شهري، من خلال الدخول على موقع الشركة باستخدام بيانات المشترك.

طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

ويمكن للمواطن أو المشترك الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني http://www.dkwasc.com.eg/fatora/ ويبدأ مباشرة في ادخال المنطقة التي يقع بها الحساب ويختار منطقة من بين 17 منطقة وهي: «غرب المنصورة، شرق المنصورة، مركز المنصورة، ميت سلسيل، طلخا، نبروه، بلقاس، الجمالية، المطرية، المنزلة، بني عبيد، جمصة، شربين، دكرنس، تمي الأمديد، منية النصر، أجا» ، وبعدها يبدأ المشترك في ادخال اسمه كما هو مدون بالفاتورة، ثم من خلال فاتورة قديمة يمكنه إدخال البيانات مثل: «رقم الفرع، رقم المجموعة، رقم الحساب» ثم يبدأ البحث عن فاتورته الشهرية.

موعد تسجيل قراءات استهلاك المياه الشهرية

كما أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، موعدا لتسجيل القراءات الشهرية لعدادات المياه والذي يبدأ من اليوم الخامس عشر (15) حتى اليوم الخامس والعشرون (25) من كل شهر.

خدمات شركة مياه الدقهلية

وفعّلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، دور مركز تلقي الشكاوى الموحد على الرقم «الخط الساخن علي الرقم 125» والتواصل مع المشتركين على مدار الساعة كواجهة عصرية للتعامل مع المواطنين، وذلك بتلقي الشكاوي والمقترحات عن المياه والصرف الصحي، وهذا يعبر عن الرغبة الاكيدة للشركة في التواصل وتحقيق رضاء العملاء.

وتتبع شركة مياه الدقهلية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وقد تم قيد الشركة في الســجل التجـاري برقم 998/100 في 19-2-2005، ومن خلال موقعها الإلكتروني تقدم خدمات مثل «خدمة العملاء، الفواتير، تسجيل قراءات العداد، الشكاوى، المناقصات، لائحة العقود والمشتريات».