تفاصيل تسليم 3200 دراجة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك» اليوم

تستأنف وزارة الشباب والرياضة، اليوم، فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ يسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الدراجات للفائزين بها في المركز الأوليمبي بالمعادي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يتحمل نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبل «الشباب والرياضة»، والمستفيدين 50%.

خطة تسليم الدراجات تتضمن الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طرحت لينك الحجز للمرحلة الثالثة لدراجتك - صحتك، مطلع الشهر الماضي، عبر الموقع المحدد للوزارة.

وتتضمن خطة تسليم الدراجات للحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة «بدون شحن اليوم بواقع 100 فرد يوميا»، على أن ترسل رسالة نصية بميعاد الاستلام لكل شخص، وبالنسبة للحاجزين من المحافظتين المذكورتين متضمنا سعر الشحن وستسلم من فروع الشركة المنتشرة بهاما.

أما الحاجزين من باقي محافظات الجمهورية يسلموا من خلال مديريات الشباب والرياضة، بالتنسبق مع شركة الشحن.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من «دراجتك صحتك»، سلم الوزير خلالها 3 آلاف و200 دراجة، بمختلف أنواعها، للفائزين، بواقع «2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية».

أنواع الدراجات وأسعارها وتخفيض 30%

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة دراجتك- صحتك، تهدف إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع منها، وهي الجبلي، الهجين، الكهربائية، الفتيات، بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30 % على الأقل.

وأشار وزير الرياضة إلى أن سعر الدراجة الجبلي يبلغ 1909 جنيهات، والهجين 2331، والفتيات 1978، والكهربائية 12000 جنيه، وفي حالة رغبة العميل في شحن الدراجات «الجبلي، الهجين، الفتيات» بجميع محافظات الجمهورية، يضاف مبلغ 89 جنيها قيمة الشحن لهذه الدراجات، و250 جنيها لشحن الدراجة الكهربائية.

ولفت «صبحي» إلى أنه أضيفت الدراجة الخاصة بالفتيات في الدفعة الثالثة؛ نظرا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

يذكر أنه من أهم مواصفات الدراجات الكهربائية أنها تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم، بسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة؛ لأنها مزودة ببطارية ومحرك، كما أن الراغبين في اقتناءها من المبادرة يستطيعون التعامل مع بنك مصر؛ إذ يقدم تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة.