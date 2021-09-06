وزير التعليم العالي يكشف أماكن متاحة بالمرحلة الثالثة للعلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الأماكن المتاحة للشعبة العلمي في المرحلة الثالثة هي: «الزراعة، والتربية والتعليم الابتدائي، والتربية شعبة طفولة، والحقوق انتساب وانتظام موجه، والتربية النوعية، والآداب انتساب وانتظام موجه، والسياحة والفنادق، والمعاهد الفنية للتمريض، والتربية النوعية، والتربية الفنية والموسيقية، والكليات التكنولوجية».

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّ الطلاب ممن اجتازوا الاختبارات في المواعيد المقررة للامتحانات، إضافة للمعاهد العليا والخاصلة المتوسطة، مشددًا على إتاحة أماكن في المرحلة الثالثة للشعبة العلمية.