وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دعم الباحثين في مجال النشر العلمي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم الباحثين المصريين في مجال النشر العلمي، خاصة في المجالات التي تخدم أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة وتخدم رؤية «مصر 2030»، موجهًا مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماع، بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم.

التعليم العالي: 1.1 مليار جنيه إجمالي تعاقدات 468 مشروعا بحثيا

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، موقف المشروعات البحثية خلال العام المالي 2020/2021، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة 1902 مقترحا، وجرى تقييم 1026 مشروعًا، وبلغ عدد المشروعات المقبولة 448 مشروعًا، مشيرًا إلى أن مشاركة شباب الباحثين خلال الأعوام السابقة بلغت 1053 مقترحًا.

وناقش المجلس موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالهيئة، وهي 18 نداءً بحثيًا، و468 مشروعًا جديدًا، وبلغت موازنة التعاقدات الجديدة 1.1 مليار جنيه.

التعليم العالي: تمويل 225 مشروعا في مجالات العلوم الأساسية

ووافق المجلس على تمويل 225 مشروعًا في مجالات العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الهندسية، البيئة، الطب، الصيدلة، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، قطاع الصناعات الاستراتيجية، الطب البيطري، الزراعة.

ووافق المجلس أيضاً على إنشاء فرع للهيئة بجامعة أسيوط؛ لخدمة الجامعات في إقليم الصعيد، وتخفيف العبء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات المحيطة بها بجنوب مصر.

كما أحيط المجلس علمًا بالمبادرة المقترحة بين الهيئة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتطوير الصناعات الدوائية؛ التي تستهدف دعم دراسة آليات النهوض بصناعة الدواء في مصر، وتقوم على عدة محاور ومنها أهمية الاستثمار في البحوث الدوائية.

ووجه الوزير بضرورة التواصل مع هيئة صناعة الدواء، وكليات الصيدلة بالجامعات المصرية، والمراكز والمعاهد البحثية المعنية، وكذلك الجهات المختصة للاستفادة من هذه المبادرة والمشاركة في هذا المشروع.