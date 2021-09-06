وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: مفاجآت سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ هناك مفاجآت سارة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنَّ أعمال تنسيق المرحلة الثانية سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي مشكلات تذكر، موضحًا أنَّ جميع معامل التنسيق الرئيسية في الجامعات تم تعقيمها وتطهيرها تمامًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم العالى: تعقيم معامل التنسيق تزامنًا مع تنسيق المرحلة الثانية بسبب كورونا

وقال «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، ستكون مفاجئة للعديد من الطلاب، مبينًا أنَّ الوزارة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوهًا إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بعد قليل، مؤكّدًا أنَّ جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، لهم أماكن بالكليات.

وزير التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ستكون مفاجئة للعديد من الطلاب

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنَّه عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، سيتمّ إعلان موعد إنطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق والحد الأدني للشعبتين العلمية والأدبية سيكون 50%، موضحًا أنَّه سيتمّ إعلان جميع الأماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة، عقب الانتهاء من مراسم إعلان نتيجة المرحلة الثانية، مؤكّدًا أنَّ جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بدأتا الاستعدادات النهائية، للعام الدراسي الجديد 2021، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم العالى: إعلان تفاصيل المرحلة الثالثة للتنسيق بعد نتيجة المرحلة الثانية

وأوضح عبدالغفار، أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، ستعلن تفصيليا بعد قليل، من خلال مؤتمر صحفي، لإعلان أعداد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية، وأعداد طلاب شعبة علمي علوم ورياضة وأدبي، إضافة إلى إعلان الأماكن الشاغرة في الكليات في المرحلة الثالثة.