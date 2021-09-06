يترقب ما يقرب من 242 ألف طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة ومسجلين بتنسيق الجامعات 2021 موعد مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرا بمركز التعليم الخاص بمنطقة التجمع الخامس التابع لوزارة التعليم العالي، ومن المقرر الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات تنسيق المرحلة الثانية 2021-2021، وكذلك الإعلان عن موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى و الثانية 2021-2022.

مفاجآت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021: هبوط الحد الأدنى للكليات عن العام الماضي بنسبة تتراوح من 10 % إلى 12%

و من المقرر أن يكشف عن العديد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات خلال مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، أبرزها الإعلان عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية بمختلف الشعب الدراسية العلمية والأدبية، و كذلك الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021، بجانب الكشف عن موعد تنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2021.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021: أماكن شاغرة بحقوق و خدمة اجتماعية لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي سيكشف اليوم عن التفاصيل الكاملة لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، لافتة إلى أن اختيارات الطلاب ورغباتهم ستكشف مفاجآت كبيرة في الحدود الدنيا للكليات بالقطاعات المختلفة، موضحة أنه من المتوقع أن يقف الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية لطلاب الشعبة العلمية عند 71% وكلية الإعلام لطلاب الشعبة العلمية عند 69%، بجانب وجود أماكن بكليات الآداب انتساب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية والزراعة والمعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة 2021، وبالنسبة للشعبة الأدبية فسيكون هناك عددا من الأماكن الشاغرة بكليات الحقوق والخدمة الاجتماعية والمعاهد العليا والخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة، لافتة إلى أنه هناك هبوطا في الحدود الدنيا لدرجات الكليات بنسب تتراوح من 10% إلى 12% عن العام الماضي.