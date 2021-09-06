بث مباشر.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021، وستذاع وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء من خلال بث مباشر.

ومن المقرر أنَّ يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال وقائع المؤتمر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، ومواعيد بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية، وتقدم الوطن لمتابعيها بث مباشر لوقائع المؤتمر.

ويترقب نحو 242 ألف طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة البث المباشر لوقائع مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والذي تقرر موعده الساعة الواحدة ظهرًا بمركز التعليم الخاص بمنطقة التجمع الخامس التابع لوزارة التعليم العالي.