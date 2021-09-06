بعد إنهاء مهام رؤساء الدوائر بالجزائر.. ما هي الدائرة ومهام رئيسها؟

تصدر قرار وزارة الداخلية الجزائرية بشأن إنهاء مهام رؤساء الدوائر بالجزائر اهتمامات الصحف والمواقع الجزائرية، إذ أجرى وزير الداخلية حركة في سلك رؤساء الدوائر بموجبها تم إنهاء مهام 9 رؤساء دوائر بعد موافقة من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في قرارات شملت أيضا الترقيات والتحويلات في عشرات الدوائر التي يتولي رئيسها كثيرا من المهام في الجزائر.

بعد إنهاء مهام رؤساء الدوائر بالجزائر.. ما هي الدائرة الإدارية؟

والدائرة هي تقسيم إداري يضم مجموعة من البلديات التي تتبع سلطة والي الولاية في الجزائر، ولا يوجد بند قانوني للدائرة مثل البلدية أو الولاية، وإنما هو تقسيم إلى حد ما اعتباري ويكتسب قوته من وجود رئيس الدائرة والذي يتم تعيينه بالموافقة من رئيس الجمهورية.

ولا تتمتع الدائرة بأي استقلال مالي وليس لها الشخصية الاعتبارية، وفق القانون الجزائري، ويتم توسيع أو تقليل مساحة الدائرة بقرار من وزير الداخلية الجزائري وموافقة رئيس الجمهورية.

تفاصيل قرار إنهاء مهام رؤساء الدوائر بالجزائر

وفي تفاصيل قرار إنهاء مهام رؤساء الدوائر بالجزائر، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، أنه تم إنهاء مهام 9 من رؤساء الدوائر، كما تم تحويل 73 رئيس دائرة، وأيضا تمت ترقية 43 من العاملين بالدوائر إلى رئيس دائرة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

تخفيف العبء عن الوالي.. ما هي وظائف رئيس الدائرة في الجزائر؟

وبعد قرار إنهاء مهام رؤساء الدوائر في الجزائر، تساءل كثيرون حول هذا المنصب وصلاحياته، ووفقا للتنظيم الإداري في الجزائر، فإن رئيس الدائرة يكون مفوضا في بعض الصلاحيات من الوالي الذي تتبعه له الدائرة، والاختصاصات الإدارية التي يقوم بها رئيس الدائرة الهدف منها تخفيف الأعباء الإدارية عن رئيس الولاية.

كما أن رئيس الدائرة في الجزائر ليس له أهلية التقاضي باسم الدائرة، إذ أنه وفق النظام المحلي رئيس المجلس الشعبي المحلي هو الذي يعبر عن الولاية ويمثلها في كل شيء.