بعد قليل.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021

ينطلق بعد قليل، مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات للعام الدراسي الجديد 2022/2021 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية لعام 2020/2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا المشرف على قطاع التنسيق، ومن المقرر إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إعلان عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية، وأعداد الطلاب المقبولين في هذه المرحلة من الشعبتين العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» والأدبية، وكذلك الحد الأدنى للكليات المتبقية من تنسيق المرحلة الأولى مثل كلية الطب البيطري وكلية العلوم وكلية التمريض وكلية الهندسة وكلية الذكاء الاصطناعي والجامعات التكنولوجية.

«التعليم العالي»: إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتاحة في المؤتمر

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه من المقرر إعلان طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثتنية في المؤتمر، وكذلك تفاصيل الكليات والمعاهد المتاحة أمام الطلاب لتنسيق المرحلة الثالثة، موضحة أنه سيجري إعلان موعد بدء وانتهاء تنسيق المرحلة الثالثة، والكليات المتاحة أمام الطلاب في هذه المرحلة.

وأكدت الوزارة، أنه جرى غلق موقع التنسيق للمرحلة الثانية مساء أمس الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، موضحة أنه جرى مد التنسيق حتى أمس، لإتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة للتنسيق.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، كشف عن الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية، التي تتمثل في كليات العلوم وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام وكلية الطب البيطري وكلية التمريض وباقي الكيلات النظرية أمام طلاب شعبة علمي علوم.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات، أن الكليات المتاحة أمام طلاب شعبة علمي رياضة في المرحلة الثانية للتنسيق تتمثل في كليات الهندسة وكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسابت والمعلومات وباقي الكليات النظرية.