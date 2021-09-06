كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات 2021، موضحة أنَّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم بعد إعلانها رسمياً في المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قليل، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على ضرورة اتباع كل التعليمات عند الحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات 2021

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

- الضغط على زر «ظهور النتيجة».

- تظهر النتيجة باسم الطالب رباعياً.

- تشمل النتيجة بيانات الطالب كاملة والكلية التي تم ترشيحه إليها.

- يجب على الطالب طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ مؤتمر تنسيق المرحلة الثانية يبدأ بعد قليل، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات لطلاب الشعبة العليمة والأدبية.

الحد الأدنى لكليات الطب في تنسيق المرحلة الأولى

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت الحد الأدنى لكليات الطب في تنسيق المرحلة الأولى كما في السطور التالية:

- كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الإسكندرية 382.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الزقازيق 382.0 درجة.

-كلية الطب جامعة طنطا 381.0 درجة.

-كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381.0 درجة.

-كلية الطب جامعة القاهرة 380.0 درجة.

-كلية الطب بور سعيد 379.0 درجة.

-كلية الطب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

-كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 378.0 درجة.

-كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378.0 درجة.

-كلية الطب فاقوس 378.0 درجة.

-كلية الطب بنها 377.0 درجة.

-كلية الطب جامعة حلوان 376.0 درجة.

-كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 376.0 درجة.

-كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376.0 درجة.

-كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 درجة.

-كلية الطب جامعة سوهاج 375.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الفيوم 374.0 درجة.

-كلية الطب أسنان جامعة طنطا 374.0 درجة.

-كلية الطب جامعة السويس 374.0 درجة.

-كلية الطب الأسنان جامعة الزقازيق374.0 درجة.

-كلية الطب الأسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درجة.

-كلية الطب جامعة أسيوط 373.0 درجة.