بعد قليل بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021

بدأ منذ قليل مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ويعلن فيه وزير التعليم كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى للكليات المتبقية من تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، والتي بها أماكن شاغرة لتنسيق المرحلة الثانية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كليات المرحلة الثانية التي تمّ الإعلان عن الحد الأدنى لها:

الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم:

-كلية الطب البيطري.

-كلية العلوم.

-كلية التمريض.

-كلية الإعلام.

-كلية الألسن.

-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

-كلية الذكاء الاصطناعي.

-كلية الحاسبات والمعلومات.

-الجامعات التكنولوجية.

-الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة:

-كلية الهندسة.

-كلية الذكاء الاصطناعي.

-كلية الحاسبات والمعلومات.

-الجامعات التكنولوجية.

-الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية:

-كلية الحقوق.

-كلية الآداب قسم الإعلام.

-كلية السياحة والفنادق.

-كلية التربية.

-كلية الخدمة الاجتماعية.

«التعليم العالي»: جار الاستعداد لتنسيق المرحلة الثالثة

جدير بالذكر أنَّ وزارة التعليم العالي، أكّدت أنَّ تنسيق المرحلة الثانية تمّ إلكترونياً، موضحة أنَّ التنسيق تمّ دون أي معقوات تواجه الطلاب، لافته إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب وأولياء الأمور بإرتداء الكمامة الطبية في معامل التنسيق.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمّ التنسيق مع جميع الجامعات للاستعداد لتنسيق المرحلة الثالثة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بتسجيل الرغبات وكتابة البيانات بطجريقة صحيحة، مشيرة إلى أنَّ طلاب التقسيم في الثانوية العامة لهم أماكن إضافية في الكليات بعيدة عن طلاب الثانوية.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنَّه سيتمّ إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة طباعة بطاقة الترشيح عقب الحصول على النتيجة.