«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعًا بين البيت الفني للمسرح و«البحث العلمي»

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، البيت الفني للمسرح بأن يؤدى إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبلغ 10 آلاف و875 جنيهًا قيمة تغليف أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام، إذ ثبت لدى الفتوى، أنه عام 2002 جرى التعاقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبين البيت الفني للمسرح، للانتفاع بالصالة الكائنة بمبنى الأكاديمية الواقع بشارع القصر العيني لمدة خمس وعشرين سنة.

تطوير واجهات المباني

وقامت الأكاديمية بإجراء تطوير وصيانة لواجهات ومداخل الأكاديمية، وارتأت بناء على توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات تحميل الجهات المنتفعة بالمبنى نصيبها من التكلفة، كما طالبت الأكاديمية البيت الفني للمسرح بجزء من تلك التجديدات قيمتها 614 ألف و787 جنيهًا، على سند من أن تلك التجديدات شملت مدخل المسرح.

ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أحقية البيت الفني للمسرح في إجراء الإصلاحات والتجديدات والتحسينات اللازمة للصالة فقط على نفقته ومسئوليته، سواء ما يقع عبؤه أصلا عليه أم على المؤجر– دون الرجوع للطرف الأول، ويكون له وحده تحديد ما يراه من تحسينات وتعديلات وينفذها على نفقته وحدود ميزانيته، دون أي التزام على المؤجر.

الترمميات المجراه ليست ضرورية

ولما كانت الترميمات في الحالة المعروضة ليست لازمة لحفظ العين، ولا للانتفاع بالعين محل الإيجار، فمن ثم تكون من قبيل الترميمات التحسينية الكمالية، والتي تمثل زيادة فى قيمة العين المؤجرة ذاتها، ومن ثم تتحمل الأكاديمية تكاليف تلك التحسينات، دونما الرجوع على المستأجر بقيمتها، ذلك أن هذه التحسينات زادت من قيمة العين، و أن المستفيد منها إعمالا لنص المادة (592) من القانون المدني هو المؤجر - وهذا هو الأصل .

غير أنه بالرجوع إلى الخطاب الصادر من مدير عام المسرح الحديث عام 2017 الموجه إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي، والذى طلب فيه تغليف كافة أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام، وكذا كتاب المشرف على إدارة الشئون الهندسية بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، بالموافقة على تنفيذ تلك الأعمال على حساب البيت الفني للمسرح.

تكلفة الأعمال التي يتحملها البيت الفني للمسرح

وانتهت الفتوى، إلى أن قيمة تلك الأعمال يتحملها البيت الفني للمسرح، و بلغت قيمة تلك الأعمال، طبقًا للبيان الصادر عن المشرف على إدارة الشئون الهندسية بالأكاديمية مبلغًا مقداره 10 آلاف و875 جنيهًا، ومن ثم يتعين إلزام البيت الفني للمسرح بهذا المبلغ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.