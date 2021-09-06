«اليونسكو» تشيد بالدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة عمله كمديرًا للمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة.

و استهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالدكتور غيث فريز، مشيدًا بالتعاون المثمر والفعال بين مصر و اليونسكو، إذ أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو ومكتب القاهرة هو أول مكتب إقليمي يقام للمنظمة خارج باريس، وثاني مكتب يقام لها في العالم بعد باريس.

«السياحة» تستعرض المشروعات التي جرى تنفيذها بالتعاون مع اليونسكو

و أشار وزير السياحة و الآثار إلى عدد من المشروعات التي جرى تنفيذها بالتعاون مع اليونسكو من بينها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف النوبة بأسوان، ومشروع تحسين وسائل عرض و تفسير المواقع الثقافية فى مصر، والذي يهدف إلى تعزيز خبرة الزائرين من المصريين والسائحين من خلال تحسين عرض وتفسير المواقع باللوحات الإرشادية والتعريفية التفسيرية.

هذا بالإضافة إلى التوسع في مجال التدريب وبناء قدرات العاملين في مجال الآثار وحفظ التراث، وإقامة عدد من الفعاليات منها الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة عام 2019، واستضافة مدير عام منظمة اليونسكو لحضور الافتتاح الجزئي لمتحف الحضارة عام 2017 واحتفالية موكب المومياوات الملكية في إبريل الماضي.

«اليونسكو»: موكب المومياوات الملكية الحدث الاستثنائي الذي أبهر العالم

فيما أكد المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة على تقديره للدور الفعال الذي تقوم به الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري بالمتاحف والمواقع الأثرية بها وما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بالغ في هذا الشأن، إذ جرى خلال الفترة القليلة الماضية إنشاء وافتتاح عدد كبير من المتاحف الأثرية الجديدة وإعادة تأهيل وفتح عدد من المتاحف القائمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من المواقع الأثرية والإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية المبهرة فضلا عن إقامة احتفالية موكب المومياوات الملكية، واصفًا إياها بالحدث الاستثنائي الذي أبهر العالم.

«السياحة»: الدولة تضع آثارها و تراثها نصب أعينها

و أكد وزير السياحة و الآثار أن الدولة المصرية تضع آثارها و تراثها نصب أعينها وعلى قمة أولويتها إذ تلقى دعمًا غير مسبوقا من القيادة السياسية مكن الوزارة من إنجاز وتنفيذ عددًا كبيرًا من المشروعات الأثرية، كما جرى إنشاء لجنة إدارة مواقع التراث العالمي عام 2018، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و الاستراتيجية.

وفي نهاية اللقاء تمنى الدكتور خالد العناني للدكتور غيث فريز التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.