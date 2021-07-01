عاجل.. إجهاض فتاة قاصر في الدقهلية والقبض على عمها بتهمة التعدي عليها

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على سائق تروسيكل، بعد اتهامه بالتعدي على ابنة شقيقه القاصر جنسيا، وحملها منه سفاحا.

وجرى نقلها إلى مستشفى المنصورة الجامعي، بعد شعورها بحالة إعياء، واكتشف الأطباء وفاة الجنين لحملها عنقوديا خارج الرحم، واتهمت الأم عم الطفلة بمواقعة ابنتها جنسيا حتى حملت منه سفاحا، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، ومواقعتها عدة مرات.

بلاغ بإجهاض فتاة

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد وروود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية، بوصول «سماح. م. م.»، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، مصابة بنزيف، وبفحصها طبيا تبين وجود حمل، وبسؤال والدتها عن سببه اتهمت عم الطفلة بمواقعتها جنسيا، وأن ابنتها أخبرتها بما حدث.

القبض على عم الفتاة واعترافه بارتكاب الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونية النقيبين محمد صبح ومحمد قاسم، إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الفتاة بها حمل عنقودي خارج الرحم، ووفاة الجنين، وأكدت أن عمها وراء حملها؛ إثر مواقعتها جنسيا.

وبسؤال والدتها، في محضر الشرطة، اتهمت «م. أ. ص.»، 32 سنة، سائق، مقيم في قرية «ميت مزاح»، بمواقعة ابنتها جنسيا، حتى حملت منه سفاحا، وإبلاغ ابنتها لها، بعد شعورها بإعياء ونزيف، وعند نقلها للمستشفى تبين وجود جنين خارج الرحم، وأجهضت.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهتة اعترف بنشوب علاقة مع ابنة شقيقه، ومواقعتها جنسيا عدة مرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات.