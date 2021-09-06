بتمويل من الدولة.. تفاصيل المشروعات الصغيرة في أحياء الإسكندرية للشباب

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي ضرورة تكثيف جهود فرق الدعاية والتسويق بالأحياء، المختصة بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك»، للتوعية بأهمية البرنامج ودوره في الارتقاء بمستوى المعيشة للشباب، والقضاء على البطالة، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإهتمام بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوي المعيشة للشباب.

إدارة «مشروعك» بحي المنتزه ثان

وفي هذا الصدد قام فريق الدعاية والتسويق التابع لإدارة مشروعك بحي المنتزه ثان باستكمال الخطة التوعوية، لتعريف الأهالي بأهمية وأهداف المشروع وطرق الإستفادة منه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين الدخل، كما تم متابعة العملاء التابعين لمشروعك ومدى التزامهم باستخدام التمويل فى توسعة المشروع ومتابعة العمل بالنشاط من عدمه.

تمويلات المشروعات الصغيرة في أحياء شرق الإسكندرية

يذكر أن المشروعات التى تم تمويلها فى «مشروعك»، بحى ثان المنتزه هي مشروعات متناهية الصغر مثل البقالة والملابس حيث استفاد منها 204 حالات، وفرت 449 فرصة عمل، وبلغ قيمة التمويل حوالي 15 مليون جنيه.

وفي حي شرق كثف فريق الدعاية والتسويق التابع لإدارة مشروعك بالحي من أعمال الدعاية والتسويق للمشروع، حيث بلغ عدد المشروعات 94 مشروعا بتكلفة حوالي 19 مليون جنيه، وإجمالي فرص عمل 836 فرصة، وأهم المشروعات عبارة عن مكاتب رحلات، محلات بيع ملابس، صيدليات، جيم رياضي، حضانات، ومحلات أدوات منزليه .

تمويلات المشروعات الصغيرة في أحياء غرب الإسكندرية

وقام فريق دعاية حي العجمى بتكثيف الدعاية بالحي لتعريف الشباب بالمشروع، بعد أن وصل عدد المشروعات إلى 50 مشروعا بتكلفة حوالي 11 مليون جنيه وإجمالى فرص عمل 100 فرصة، وكانت أبرز المشروعات صيدليات، مصانع ملابس، سوبر ماركت، وبقالةجافة.

أما مركز ومدينة برج العرب، فواصل فريق الدعاية أعمال الدعاية بعد أن وصل إجمالى عدد المشروعات المنفذة إلى 51 مشروع بتكلفة حوالي 4 ملايين جنيه، وكانت أبرز المشروعات حظائر مواشى، بقاله، مكتبة، محلات ملابس، ومحلات قطع غيار سيارات .

وفي حي وسط واصل فريق الدعاية المختص عمله في التسويق للمشروع حيث بلغ عدد المشروعات حتي الآن 70 مشروعا، بتكلفة حوالي 17 مليون جنيه، وفرت 940 فرصة عمل، وكانت أهم المشروعات مصنع تكسير بلاستيك، معرض أدوات منزلية، شركة للصناعات الغذائية، تربية وتسمين عجول.

وواصل فريق الدعم بالعامريه أول وثان أعمالهم في التسويق للمشروع، بعد أن وصل إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها لحي العامرية أول وثان 207 مشروعات بإجمالي تكلفة حوالي 12 مليون جنيه .

وفي حى المنتزه أول قامت إدارة مشروعك بمواصلة أعمالها، بعد أن بلغ إجمالى عدد المشروعات المقدمة 97 مشروعا، بإجمالى حوالي 34.4 مليون جنيه، وفرص عمل 890 فرصة عمل، حيث كانت أهم المشروعات «سوبر ماركت، محلات بيع قطع غيار سيارات، محلات بيع حديد وأسمنت، محلات موبايلات واكسسوارات، محلات بيع أقمشة، محلات مخبوزات، أدوات كهربائية، مكتب رحلات، ومحلات أقمشة وستائر» .