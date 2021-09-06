«غرفة الإسكندرية» تستضيف مشروع الابتكار الزراعي في مصر

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الدورة التدريبية لمشروع الابتكار الزراعي في مصر، اليوم الاثنين، بمقر الغرفة، ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى 9 سبتمبر الجاري.

وتأتي الدورة التدريبية بالتنسيق مع وكالة التعاون الدولي الألماني «GIZ»، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وتنفيذ شركة «كونسبت»، وشركة «انرووت» للاستشارات.

ويهدف مشروع الابتكار الزراعي إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر، من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد ما بعد الحصاد.

المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات في القطاعين العام والخاص

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية، أوضحت «لمياء المليجي»، ممثلة مشروع الابتكار الزراعي في مصر، أن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات في القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عدد من الحاصلات البستانية عالية القيمة، بما في ذلك النباتات الطبيعية والعطرية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وأشارت إلى دعم المزارعين وجمعيات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات والابتكار التكنولوجي وتعزيز القنوات التسويقية، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال ثلاث مسارات عمل رئيسية، وهي «الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الدعم المؤسسي بما في ذلك دعم منظمات المزارعين وجمعيات المنتجين، والابتكار من أجل الإنتاجية والاستدامة».

البرنامج يستهدف نشر مفهوم الزراعة كعمل تجاري

وأضافت «لمياء»، أن البرنامج يستهدف نشر مفهوم الزراعة كعمل تجاري وتقديم عدد من المنح التي قد تساعد المؤسسات على دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين القيمة المضافة والوصول إلى أسواق أكثر ربحية.

المشروع يقدم عددا من الحلول المبتكرة من خلال مراحل الإنتاج

في نفس السياق، أكدت «ميريام فرناندو»، مدير مشروع الابتكار الزراعي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، أن المشروع يقدم عددا من الحلول المبتكرة من خلال مراحل الإنتاج تتضمن بعض البرامج التدريبية وإنشاء مراكز للمعرفة ورفع الكفاءات الفنية وبرامج الدعم الفني خلال مراحل الإنتاج المختلفة التي قد تسهم في زيادات مستدامة في كل من الإنتاجية والدخل.

وأوضحت أن البرنامج يعمل على استكشاف الحلول الرقمية التي تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتوريد المدخلات والتسويق والإرشاد والخدمات الفنية والمالية، ويتم الترويج لهذه الحلول من خلال إطلاق بعض البرامج والمسابقات المتخصصة، كما قدمت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، نبذة عن مفهوم الزراعة التقاعدية، وأهميتها ودورها في مستقبل الزراعة بمصر.

جاء ذلك بحضور ريهام غازي مسؤول التدريب بغرفة الصناعات الغذائية، وداليا قابيل ممثل شركة "كونسبت" لتنظيم المعارض والأعمال الاستشارية.