«حالة وحيدة».. بيطرية توضح كيف ينتقل «جنون البقر» من الحيوان للإنسان

أعلنت البرازيل أمس الاثنين، عن ظهور حالتين إصابة بمرض «جنون البقر»، ما دفعها إلى تعليق صادرتها للحوم اللأبقار مع الصين، بعد إخطارها لمنظمة الصحة العالمية بظهور الإصابتين، ما أثار الجدل بشأن دخول المرض لمصر من خلال اللحوم البرازيلية المجمدة المستوردة داخل السوق المحلية، ومدى فرص انتقاله من الحيوان للإنسان أو من الأبقار للحيوانات الأخرى.

سبب إصابة الحيوانات بـ«جنون البقر»

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن مرض «جنون البقر» ظهر منذ 15 عامًا، وقيل وقتها إن سببه تغذية الحيوانات بأعلاف من مصدر حيواني، لافتة إلى أنه أصبح محدودًا الآن، خاصة وأن استيراد اللحوم يكون بواسطة وفد من البيطريين المدربين والحاصلين على دراسات عليا في مادة اللحوم، فضلا عن الاستيراد لكون من الدول الخالية من أي أمراض وبائية.

حالة يصاب بها الإنسان بـ«جنون البقر»

وأضافت «نوح» في حديثها مع «الوطن»، أن حالات انتقال «جنون البقر» من الحيوان المريض إلى الإنسان تحدث في نطاق ضيق جدا، وذلك خلال التواصل لفترات طويلة بينهما مثل غالبية الأمراض، لافتة إلى أنه لم يثبت حتى الآن ظهور الإصابة على أي إنسان حتى في حالة تناوله لحم حيوان مصاب، خاصة وأن الميكروبات تُقتل عند درجة حرارة الغليان.

أعراض «جنون البقر»

وأشارت، إلى أن «جنون البقر» ينتقل للحيوانات من نفس جنسها فقط، وليس للأنواع الأخرى من الحيوانات، حيث تكون أعراضه شبيهة للسكتة الدماغية، إذ يبدأ الحيوان التصرف بصورة غير طبيعية عن سلوكه المعتاد دون التحكم في حركته، مثل عض الحديد والأخشاب، والركض خلف بعضها والاشتباك بينها كأنها أصيبت بالسعار، وذلك بسبب تكسير خلايا المخ، مضيفة أنه لا علاج للحيوانات المصابة، وتعدم في الحال.

وأوضحت الطبيبة البيطرية، أن خلال استيراد لحوم أو حيوانات من الخارج يتم وضعها في الحجر البيطري لمدة 21 يومًا تحت الملاحظة، وفي حالة ظهور أي أمراض وبائية يتم التخلص منها قبل طرحها في الأسواق، لافتة إلى أنه يتم الاستيراد من أي دولة بها أمراض وبائية تصيب الحيوانات، أو تذبح بطريقة غير الشريعة الإسلامية، حيث هناك خريطة بالبلاد المناسبة لاستيراد مصر منها، والتي تنطبق عليها هذه الشروط.