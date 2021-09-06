حقيقة حبس سيدة معاقة في منزل مهجور بقنا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لسيدة معاقة، اليوم، مدعين أن شقيقها يحبسها في منزل مهجور بقرية «المراشدة»، التابعة لمركز الوقف منذ 20 عاما.

وأظهرت الصورة المتداولة، وجود سيدة ملقاه على الأرض مكبلة، داخل منزل مهجور، مطالبين محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن بالتدخل السريع لإنقاذ السيدة.

فريق التدخل السريع بمديرية التضامن يفحص الواقعة

وقال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي قنا، إن فريق التدخل السريع بإدارة التضامن في مركز الوقف، التابع له قرية المراشدة، توجه إلى المنزل المذكور، وبسؤال أهلية السيدة أكدوا أنها تعاني من مرض نفسي وتعيش حياة كريمة ولم يتم احتجازها وفق ما ادعى رواد موقع التواصل الاجتماعي.

مطالب بالتحقيق في الواقعة

وطالب أهالي قرية المراشدة «التضامن»، بالتحقيق الواقعة وإظهار الحقائق بخصوص حبس سيدة تدعى «سعيدة.م»، على يد شقيقها، فيما قال مصدر أمني لـ«الوطن»، أن الأجهزة المعنية في المحافظة تفحص الواقعة، وجاري جمع التحريات حول ما تم تداوله بشأن حبس سيدة داخل منزل مهجور، مؤكدا أن التحريات الأولية أظهرت أنها تعاني من إعاقة وحالة نفسية، ولكن جاري التأكد من حبسها من قبل شقيقها، مؤكدا أن الواقعة لو صحت سيتم إلقاء القبض على شقيقها والتحقيق معه ومع باقي أفراد الأسرة.

كان فرق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة قنا، تدخل في حالات كثيرة منها ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات التنمر والتعذيب والمشردين في الشوارع بهدف رفع المعاناة وتوفير حياة كريمة لهم.