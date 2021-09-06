تنشر «الوطن» النتيجة النهائية والرسمية لـ تنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية، وذلك بعد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمراً لإعلان تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات 2021، وإعلان موقف تحويلات تقليل الاغتراب، وتنسيق المرحلة الثالثة 2021.

النتيجة النهائية والرسمية لتنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

ألسن الفيوم 339

إعلام القاهرة 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

آثار دمياط 330

إعلام بني سويف 330

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

آثار عين شمس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار و لغات مطروح 325

آثار الفيوم 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار في صدارة الكليات بالشعبة الأدبية

الاعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

آداب عين شمس 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

تربية مطروح 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية سوهاج 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تجارة الإسكندرية 291

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تجارة الزقازيق 289

آداب المنصورة 289

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

تربية أسيوط 289

تربية (طفولة) طنطا 287

تجارة جنوب الوادي 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

تربية بني سويف 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

حقوق دمياط 285

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية السويس 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 283

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تجارة بور سعيد 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

دار العلوم القاهرة 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب الزقازيق 281

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

آداب طنطا 280

تربية نوعية طنطا 279

آداب دمياط 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تجارة أسوان 279

تربية رياضية بنات بنها 278

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تجارة العريش 276

آداب كفر الشيخ 276

حقوق المنيا 276

آداب الوادي الجديد 276

آداب الفيوم 275

تربية جنوب الوادي بالغردقة 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

آداب أسوان 274

تربية طفولة مبكرة المنيا 274

آداب دمنهور 274

تجارة دمنهور 274

تربية طفولة مبكرة بني سويف 273

آداب انتساب موجه حلوان 273

تجارة السويس 273

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273

تربية طفولة مبكرة مطروح 273

تربية نوعية المنصورة 272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

آداب انتساب موجه بنها 272

حقوق القاهرة 272

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تربية نوعية كفر الشيخ 271

تجارة بني سويف 270

تجارة سوهاج 270

آداب سوهاج 270

حقوق عين شمس 270

تربية نوعية عين شمس 270

تربية نوعية بور سعيد 270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270

تجارة أسيوط 270

تجارة مدينة السادات 270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 269

سياحة وفنادق الإسكندرية 269

تجارة انتساب موجه المنصورة 269

آداب بني سويف 269

تجارة انتساب موجه بنها 268

تجارة انتساب موجه الزقازيق 268

آداب انتساب موجه الزقازيق 268

تجارة انتساب موجه دمياط 268

حقوق جنوب الوادي 268

آداب أسيوط 268

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 267

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266

تربية نوعية المنيا 266

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266

آداب انتساب موجه بور سعيد 266

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265

آداب المنيا 265

حقوق انتساب موجه القاهرة 265

تجارة انتساب موجه دمنهور 265

آداب انتساب موجه طنطا 265

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265

تربية رياضية بنين المنصورة 265

حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5

آداب انتساب موجه الفيوم 264

آداب جنوب الوادي 264

آداب انتساب موجه دمياط 264

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264

تربية (طفولة) دمنهور 264

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

آداب انتساب موجه دمنهور 264

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264

تجارة انتساب موجه طنطا 264

تجارة انتساب موجه أسوان 264

تجارة انتساب موجه السويس 263

حقوق انتساب موجه عين شمس 263

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263

آداب انتساب موجه أسوان 263

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263

آداب انتساب موجه العريش 262.5

تربية الوادي الجديد 262

حقوق الإسكندرية 262

تجارة انتساب موجه العريش 262

تربية نوعية بنها 262

تجارة انتساب موجه بني سويف 262

آداب انتساب موجه بني سويف 262

تجارة انتساب موجه أسيوط 261

حقوق الزقازيق 261

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 261

حقوق حلوان 261

آداب انتساب موجه أسيوط 261

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 261

حقوق أسوان 260

تربية (طفولة) جنوب الوادي 260

دار العلوم الفيوم 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 260

آداب انتساب موجه المنيا 260

آداب انتساب موجه سوهاج 259

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 259

حقوق بنها 259

حقوق الفيوم 259

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 259

حقوق المنصورة 259

حقوق انتساب موجه حلوان 259

تربية العريش 259

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

حقوق طنطا 258

حقوق أسيوط 258

حقوق بني سويف 258

أقتصاد منزلى حلوان 258

تربية (طفولة) السويس 258

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 258

دار العلوم المنيا 258

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 258

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 257

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257

حقوق انتساب موجه بنها 257

حقوق المنوفية بشبين الكوم 257

تربية نوعية أسيوط 257

دار العلوم أسوان 256

أقتصاد منزلى العريش 256

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه الزقازيق 256

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255

دار العلوم انتساب موجه المنيا 255

تربية أسوان 255

حقوق مدينة السادات 255

تربية (طفولة) سوهاج 254

دار العلوم انتساب موجه أسوان 254

تربية نوعية جنوب الوادي 254

تربية نوعية الفيوم 254

حقوق انتساب موجه أسوان 254

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254

حقوق انتساب موجه بني سويف 254

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254

تربية نوعية مطروح 253

حقوق انتساب موجه طنطا 253

خدمة اجتماعية حلوان 253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 252

حقوق انتساب موجه أسيوط 252

حقوق انتساب موجه المنصورة 251

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249

تربية رياضية بنين الإسكندرية 249

الفني لترميم الآثار بالاقصر 249

تربية نوعية المنوفية بأشمون 249

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249

العالي ترميم الآثار بأبي قير 248

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 247.5

تربية نوعية دمياط 247

خدمة اجتماعية الفيوم 247

تربية (طفولة) الوادي الجديد 246

الفني التجارى ببنها 246

تربية نوعية سوهاج 246

خدمة اجتماعية أسوان 245

الفني التجارى بدمنهور 245

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 244

خدمة اجتماعية أسيوط 244

كليات التربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق أقل الكليات طلباً في الشعبة الأدبية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 244

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243

الفني للفنادق الاسكندريه 243

تربية رياضية بنين بنها 242.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242

تربية رياضية بنين طنطا 242

الفني التجارى بقويسنا 241

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240

الفني للفنادق المطريه 240

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 239

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239

الفني التجارى بالاسكندريه 238

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238

تربية فنية المنيا 238