رئيس التحرير

محمود مسلم

النتيجة النهائية والرسمية لتنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية

كتب:

محمد مجدي
03:52 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تنشر «الوطن» النتيجة النهائية والرسمية لـ تنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية، وذلك بعد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمراً لإعلان تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات 2021، وإعلان موقف تحويلات تقليل الاغتراب، وتنسيق المرحلة الثالثة 2021. 

النتيجة النهائية والرسمية لتنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة  359

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية        352

ألسن كفر الشيخ           350

سياسة واقتصاد السويس           349

سياسة واقتصاد بني سويف        344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس           340

ألسن الفيوم      339

إعلام القاهرة    339

إعلام المنوفية  336

ألسن بني سويف           335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة            334

ألسن المنيا       333

ألسن أسوان      333

آثار الزقازيق بصان الحجر         332

ألسن سوهاج    332

ألسن الأقصر     331

آثار دمياط        330

إعلام بني سويف           330

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس          329

آثار عين شمس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق           329

آثار القاهرة       328

إعلام جنوب الوادي      326

آثار و لغات مطروح       325

آثار الفيوم        325

آثار أسوان         324

آثار الأقصر       323

آثار سوهاج       322

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار في صدارة الكليات بالشعبة الأدبية 

الاعاقة والتأهيل بني سويف       321

آثار جنوب الوادي         321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد      321

تربية الإسكندرية           318

تربية الزقازيق    317

تربية عين شمس           316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج  315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش    314

تربية المنصورة  312

تربية طنطا        311

تربية بنها          310

آداب القاهرة    308

فنون جميلة (فنون) حلوان        307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق     307

تربية دمنهور    306

تربية المنيا        305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق       304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم        303

تربية حلوان      302

آداب عين شمس           300

فنون جميلة (فنون) المنصورة   300

تربية مطروح     300

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة   299

تربية سوهاج     299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد     298

تجارة القاهرة    298

تربية مدينة السادات     297

تربية جنوب الوادي       296

آداب الإسكندرية          295

تربية بنات عين شمس   295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا         295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد  294

تربية طفولة مبكرة المنصورة     294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط     293

تربية الفيوم      293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان      292

تجارة عين شمس          292

تجارة الإسكندرية          291

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية     291

تجارة و إدارة أعمال حلوان         290

آداب بنها         290

حقوق بور سعيد           290

تجارة الزقازيق   289

آداب المنصورة 289

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا         289

تربية أسيوط     289

تربية (طفولة) طنطا      287

تجارة جنوب الوادي      287

تربية طفولة مبكرة المنوفية      287

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

تربية بني سويف            286

فنون جميلة (فنون) أسيوط       286

حقوق دمياط   285

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

تربية نوعية الزقازيق      284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها           284

تربية السويس   284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان       284

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس    283

آداب بور سعيد 283

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية    283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية           283

آداب انتساب موجه القاهرة      282

فنون جميلة (فنون) المنيا          282

تجارة بور سعيد 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط        282

تربية نوعية القاهرة       282

تربية (طفولة) الإسكندرية         281

دار العلوم القاهرة          281

آداب بنات عين شمس  281

تربية (طفولة) عين شمس          281

آداب الزقازيق   281

تجارة كفر الشيخ           280

تجارة بنها         280

تربية (طفولة) كفر الشيخ          280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية  280

تجارة انتساب موجه القاهرة      280

آداب و علوم إنسانية السويس   280

آداب طنطا       280

تربية نوعية طنطا          279

آداب دمياط     279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور     279

تربية طفولة مبكرة القاهرة        279

تجارة أسوان      279

تربية رياضية بنات بنها  278

فنون جميلة (فنون) الأقصر       278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

تربية طفولة مبكرة دمنهور        277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات      277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال         277

آداب المنوفية بشبين الكوم       277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

تربية طفولة مبكرة الفيوم          276

تجارة العريش    276

آداب كفر الشيخ           276

حقوق المنيا      276

آداب الوادي الجديد     276

آداب الفيوم      275

تربية جنوب الوادي بالغردقة     275

تربية دمياط      275

تجارة طنطا       275

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات        275

تجارة المنوفية بشبين الكوم       274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

آداب أسوان      274

تربية طفولة مبكرة المنيا           274

آداب دمنهور    274

تجارة دمنهور   274

تربية طفولة مبكرة بني سويف   273

آداب انتساب موجه حلوان        273

تجارة السويس  273

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال         273

تربية طفولة مبكرة مطروح        273

تربية نوعية المنصورة    272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان           272

آداب انتساب موجه بنها           272

حقوق القاهرة   272

آداب انتساب موجه المنصورة   271

تربية نوعية كفر الشيخ  271

تجارة بني سويف           270

تجارة سوهاج    270

آداب سوهاج    270

حقوق عين شمس         270

تربية نوعية عين شمس  270

تربية نوعية بور سعيد   270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط      270

تجارة أسيوط    270

تجارة مدينة السادات    270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس    270

دار العلوم انتساب موجه القاهرة            269

سياحة وفنادق الإسكندرية        269

تجارة انتساب موجه المنصورة   269

آداب بني سويف           269

تجارة انتساب موجه بنها           268

تجارة انتساب موجه الزقازيق     268

آداب انتساب موجه الزقازيق     268

تجارة انتساب موجه دمياط       268

حقوق جنوب الوادي    268

آداب أسيوط    268

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 267

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم       266

تربية نوعية المنيا          266

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم         266

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم         266

آداب انتساب موجه بور سعيد   266

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265

آداب المنيا       265

حقوق انتساب موجه القاهرة     265

تجارة انتساب موجه دمنهور     265

آداب انتساب موجه طنطا         265

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية           265

تربية رياضية بنين المنصورة       265

حقوق انتساب موجه سوهاج    264.5

آداب انتساب موجه الفيوم        264

آداب جنوب الوادي      264

آداب انتساب موجه دمياط       264

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264

تربية (طفولة) دمنهور   264

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية   264

آداب انتساب موجه دمنهور      264

تجارة انتساب موجه بور سعيد  264

تجارة انتساب موجه طنطا         264

تجارة انتساب موجه أسوان        264

تجارة انتساب موجه السويس    263

حقوق انتساب موجه عين شمس           263

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس     263

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263

آداب انتساب موجه أسوان        263

تجارة انتساب موجه مدينة السادات      263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي        263

آداب انتساب موجه العريش      262.5

تربية الوادي الجديد      262

حقوق الإسكندرية         262

تجارة انتساب موجه العريش      262

تربية نوعية بنها 262

تجارة انتساب موجه بني سويف 262

آداب انتساب موجه بني سويف 262

تجارة انتساب موجه أسيوط      261

حقوق الزقازيق  261

آداب انتساب موجه الوادي الجديد       261

حقوق حلوان    261

آداب انتساب موجه أسيوط      261

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم       261

حقوق أسوان    260

تربية (طفولة) جنوب الوادي     260

دار العلوم الفيوم           260

تجارة انتساب موجه سوهاج      260

آداب انتساب موجه المنيا         260

آداب انتساب موجه سوهاج      259

آداب انتساب موجه جنوب الوادي        259

حقوق بنها        259

حقوق الفيوم    259

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 259

حقوق المنصورة           259

حقوق انتساب موجه حلوان      259

تربية العريش     259

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي        258

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط       258

حقوق طنطا     258

حقوق أسيوط   258

حقوق بني سويف          258

أقتصاد منزلى حلوان      258

تربية (طفولة) السويس 258

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية            258

دار العلوم المنيا 258

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية         258

تربية (تعليم ابتدائي) السويس    257

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257

حقوق انتساب موجه بنها          257

حقوق المنوفية بشبين الكوم     257

تربية نوعية أسيوط       257

دار العلوم أسوان           256

أقتصاد منزلى العريش    256

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج      256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية           256

حقوق انتساب موجه الزقازيق    256

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم       255

دار العلوم انتساب موجه المنيا  255

تربية أسوان       255

حقوق مدينة السادات   255

تربية (طفولة) سوهاج   254

دار العلوم انتساب موجه أسوان 254

تربية نوعية جنوب الوادي         254

تربية نوعية الفيوم         254

حقوق انتساب موجه أسوان      254

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر         254

حقوق انتساب موجه بني سويف            254

تربية نوعية المنصورة بميت غمر           254

تربية نوعية مطروح       253

حقوق انتساب موجه طنطا       253

خدمة اجتماعية حلوان  253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي      252

حقوق انتساب موجه أسيوط     252

حقوق انتساب موجه المنصورة 251

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان    250

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم            250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات     250

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف         249

تربية رياضية بنين الإسكندرية    249

الفني لترميم الآثار بالاقصر         249

تربية نوعية المنوفية بأشمون     249

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان    249

العالي ترميم الآثار بأبي قير          248

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة       247.5

تربية نوعية دمياط        247

خدمة اجتماعية الفيوم  247

تربية (طفولة) الوادي الجديد    246

الفني التجارى ببنها        246

تربية نوعية سوهاج       246

خدمة اجتماعية أسوان  245

الفني التجارى بدمنهور  245

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية      244

خدمة اجتماعية أسيوط 244

كليات التربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق أقل الكليات طلباً في الشعبة الأدبية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ     244

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم    243

الفني للفنادق الاسكندريه          243

تربية رياضية بنين بنها   242.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف           242

تربية رياضية بنين طنطا 242

الفني التجارى بقويسنا   241

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان    240

الفني للفنادق المطريه   240

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)          239

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط  239

الفني التجارى بالاسكندريه        238

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية          238

تربية فنية المنيا 238

اقرأ المزيد:

الاستعلام الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 برقم الجلوس

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات 2021

بعد قليل بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021