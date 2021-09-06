كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، التي سيتم إعلانها خلال دقائق في مؤتمر يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برقم الجلوس مع التأكيد على كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم أيضًا إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة، خلال مؤتمر الوزير.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يختار الطالب مصدر شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها.

- يكتب الطالب رقم جلوسه الذي تسلمه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يكتب الطالب الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

- يضغط الطالب على زر «ظهور النتيجة».

- بعد هذه الخطوات تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية باسم الطالب رباعيًا.

- تشمل النتيجة جميع البيانات الخاصة بالطالب والكلية التي تم ترشيحه إليها.

- يقوم الطالب بطباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية التي تم ترشيحه إليها.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن الحد الأدنى للكليات الأدبية في تنسيق المرحلة الأولى في السطور التالية:

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 359.0 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 352.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 350.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 349.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 344.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 341.0 درجة.

- كلية الأسن جامعة عين شمس 340.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 339.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة الفيوم 339.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 336.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة بني سويف 335.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة المنيا 333.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة أسوان 333.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الزقازيق بصان الحجر 332.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة سوهاج 332.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة الأقصر 331.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 330.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة دمياط 330.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 329.0 درجة.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 329.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 328.0 درجة.

ـ كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 326.0 درجة.