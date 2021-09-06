وزير الشباب يُسلم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك»

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، في المركز الأوليمبي بالمعادي، للحاجزين من موقع الوزارة، وأبناء الشهداء بمشاركة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

والمبادرة تتبناها وزارة الرياضة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال، فضلًا عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.

أشرف صبحي: المبادرة نقلة نوعية

أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة «دراجتك.. صحتك» تعد نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وفي متناول الجميع، باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة هي مبادرة رئاسية ذات قيمة تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام «الدراجة الهوائية»، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

وزير الرياضة: تيسير اقتناء المواطنين للدراجات

أوضح «صبحي» أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تيسير حصول المواطن المصري على الدراجة، وتشجيعه على اقتناء الدراجة بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لمحافظات الجمهورية، موضحًا أنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة، نظرًا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمستفيدين بنسبة 50%.

خطة لتسليم 100 دراجة يوميًا للحاجزين من القاهرة والجيزة

هناك خطة لتسليم الدراجات للحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة «بدون شحن بنحو 100 فرد يوميا، مع إرسال رسالة نصية بميعاد الاستلام لكل شخص، وتسليمهم فروع شركة الشحن المنتشرة بالمحافظتين.

أما الحاجزين من باقي محافظات الجمهورية فسيتم تسليمهم من خلال مديريات الشباب والرياضة وبالتنسيق مع شركة الشحن.

وسبق أن تم طرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك.. صحتك» بإجمالي 3200 دراجة بواقع «2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية».

ويشار إلى أنه تم تكريم إسراء سليمان بنت حي الأسمرات الحاصلة على ذهبية البطولة العربية للـ«كيك بوكسينج» بالعراق، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.