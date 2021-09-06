طلاب جامعة كفر الشيخ يتلقون التطعيم بلقاح كورونا (صور)

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن بدء حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، في 8 عيادات بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والطب والتربية النوعية والتجارة والآداب والطب البيطري والتمريض، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة «طلاب من أجل مصر».

دسوقي يؤكد على توافر لقاح كورونا

وأكد رئيس الجامعة توفير اللقاح للطلاب، داعياَ الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم بلقاح كورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح، مشيراً إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وأشاد رئيس الجامعة بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي، منذ توليه المسؤولية، القطاع الصحي أهمية كبيرة، باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، حيث يتابع شخصياً مبادرات الصحة، التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للجنة التنفيذية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب وللطاقم الطبي، واتحاد طلاب الجامعة وأسرة «طلاب من أجل مصر» لما قدموه من جهد لراحة الطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشارك اتحاد طلاب الجامعة وأسرة «طلاب من أجل مصر» في حملة لتوعية زملائهم من الطلاب في مختلف الكليات، بأهمية التطعيم للحفاظ على سلامتهم، كما شاركوا في توفير سبل الراحة ومساعدة زملائهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء تلقى التطعيم.