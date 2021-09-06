تفاصيل هروب 6 سجناء عبر نفق الحرية.. أعمارهم بين 26 و49 عاما

بعد تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب عبر نفق من سجن جلبوع شديد الحراسة، دشن ناشطون هاشتاج نفق الحرية اليوم الإثنين عبر موقع «تويتر»، وتداول رواد فلسطينيون وعرب هاشتاج «نفق الحرية» بشكل مكثف، وتفاعل الكثيرون مع هذا الحدث معبرين عن فخرهم بالأسرى الذين تمكنوا من الحصول على حريتهم.

وبدأت القوات الإسرائيلية الإثنين حملة موسعة في شمال إسرائيل والضفة الغربية المحتلة لملاحقة ستة سجناء فلسطينيين تمكنوا من الهرب من سجن شديد الحراسة خلال ساعات الليل، في عملية فرار نادرة عبر ما تم تسميته بنفق الحرية من سجن جلبوع .

وأعلن مسؤولون أنهم أقاموا الحواجز على الطرق إضافة إلى تسيير دوريات في المنطقة في محاولة للإمساك بهم وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

الاحتلال ينقل 400 سجين لمواجهة محاولات الهروب

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه يجري حاليا نقل 400 سجين كإجراء احترازي ضد أي محاولة أخرى محتملة للهروب.

وأوضحت الإذاعة أيضا أن الرجال الستة هربوا من خلال نفق أطلق عليه نفق الحرية من سجن جلبوع، أحد أشد السجون الإسرائيلية حراسة، ويعتقد أنهم حصلوا على مساعدة خارجية ليتمكنوا من الفرار، ويقع السجن على بعد أربعة كيلومترات من حدود الضفة الغربية.

فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت واقعة الهروب بالخطيرة مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى أنه يتلقى تحديثات مستمرة بشأن واقعة الهروب التي وقعت قبيل ساعات من احتفال إسرائيل بالسنة اليهودية الجديدة.

من جانبه، صرح شمعون بن شابو، قائد الشرطة الإسرائيلية، أن السلطات دعمت مراكز اتصال استجابة الطوارئ في المنطقة من أجل الاستجابة لأي بالغات ترد بشأن السجناء الهاربين، وأوضح «هناك قوات متاحة للوصول إلى أي مكان».

السجناء الهاربون تتراوح أعمارهم بين 26 و49 عاما

في السياق ذاته، كشف نادي الأسير الفلسطيني، الذي يمثل السجناء السابقين والحاليين، عن أن الهاربين تتراوح أعمارهم بين السادسة والعشرين والتاسعة والأربعين.

من بين الهاربين، زكريا الزبيدي، 46 عاما، المعتقل منذ عام 2019، وكان زبيدي قائدا في كتائب شهداء الأقصى، المرتبطة بحركة فتح، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي وقعت منذ أكثر من 20 عاما.

كان أربعة من الهاربين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة، وفقا لنادي الأسير.

الجماعات الفلسطينية تشيد بعملية الهروب عبر نفق الحرية

وأشادت الجماعات الفلسطينية المسلحة بعملية الهروب، فوصف داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد، عملية الهروب بـ«البطولية» التي ستسبب صدمة للجهاز الأمني الإسرائيلي وتشكل ضربة قوية للجيش والنظام برمته في إسرائيل.

أما فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، فقد اعتبر أن الهروب يظهر أن الكفاح من أجل الحرية مستمر داخل السجون وخارجها من أجل اقتناص هذا الحق.