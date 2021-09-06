«التعليم» تعلن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل عملية مراجعة أوراق الإجابة، لطمأنة جميع أولياء الأمور والطلاب بخصوص إعادة فحص أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2021.

التصحيح اليدوي بحضور الطالب وولي الأمر

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني من خلال فيديو تفاصيل عملية مراجعة أوراق الإجابة، مع عرض إحدى النماذج لهذه المراجعة في فيديو، وتضمن الفيديو شرح إجراءات وشروط التصحيح اليدوي بحضور الطالب وولي الأمر أثناء عملية التصحيح لزيادة الشفافية.

حملات تشكيك بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالفيديو، إنه قد أعقب الإعلان عن نتيحة الثانوية العامة حملات تشكيك مستمرة وبلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني، ونشرت الوزارة فيلم يوم 24 أغسطس الماضي من قلب مركز التصحيح الرئيسي لشرح تفاصيل التصحيح الإلكتروني بالكامل، « أدعو من لم يشاهده برؤيته على هذا الرابط، وأتاحت الوزارة التظلمات على رابط إلكتروني بالمجان حرصًا على الشفافية وضمان حقوق كل طالب متضرر من درجته رغم يقيننا بسلامة ودقة التصحيح الإلكتروني، وتم فحص ومراجعة ملايين من أوراق الإجابة المقدمة في التظلمات والتأكد من سلامتها ومضاهاة نموذج الإجابة».

رابط نتيجة فحص أوراق الإجابة 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن الطلاب يمكنهم الآن الحصول على نتيجة إعادة الفحص لأوراق الإجابة للثانوية العامة 2021 من هنا.