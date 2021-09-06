تأكيدا لانفراد «الوطن».. «التعليم»: أضفنا درجات رأفة حتى 10% لطلاب بالثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إضافة درجات رأفة حتى 10% من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتم إضافة درجات رأفة إضافية حتى 5% من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح «الراسبون في 3 مواد ودور ثاني في مادة واحدة»، موضحا أنه استفاد من هذه الدرجات 1480 طالب وطالبة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له في فيديو منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن درجات الرأفة جاءت متقاربة في درجات بعض الطلاب في موضوع الدرجات المتشابهة 50% وموضوع النصف درجة «طلاب التقسيم»، مؤكدا أن إضافة درجات الرأفة جاء في إطار إمكانية التقدم لإعادة الفحص والتصحيح اليدوي وتنسيق الجامعات المصرية لهذا العام وانعقاد الدور الثاني للثانوية العامة وعلاقته بالتنسيق.