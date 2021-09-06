مصر ترسل ثاني رحلات جسر المساعدات الجوي للسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، التي تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين، مقدمة من وزارة الدفاع، وجمعية الهلال الأحمر المصرية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، وذلك في ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية، التي تقدم للشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين، لمجابهة كل المحن والأزمات التي يتعرضون لها.

فيما أشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات، التي تعزز علاقات التأخي بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا، وأن تلك الوقفات الإنسانية، تمثل مكانة كبيرة في وجدان الشعب السوداني، ما يسهم في تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان.