إسرائيل عن هروب أسرى من «جلبوع»: عيب تخطيطي في السجن

وصف قائد لواء الشمال في مصلحة السجون الإسرائيلية الميجر جنرال أريك يعقوف، حادث هروب الأسرى الفلسطينيين بـ«أمر خطير ومعقد»، مشيرا إلى أن هؤلاء الأسرى تمكنوا من الفرار بعد أن استغلوا عيبا تخطيطيا في مبنى سجن جلبوع الإسرائيلي، أدى إلى فراغات بين الزنازين، ولم يحفروا نفقا، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي.

فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أن ما جرى في سجن جلبوع الإسرائيلي حادث خطير يستوجب جهود جميع الأجهزة الأمنية.

عمليات البحث عن «أسرى جلبوع» مستمرة منذ ساعات الليل

وتتواصل منذ ساعات الليل مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي، وفي هذه المرحلة لم تصدر تعليمات خاصة إلى المستوطنين، حيث أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلي أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال تشارك في أعمال البحث مستعينة بمروحيات وطائرات مسيرة.

وأوعز وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتعزيز القوات المتواجدة على المعابر وفي خط التماس، واجراء التحضيرات لإلقاء القبض على الأسرى الفلسطينيين.

وقررت مصلحة السجون الإسرائيلية توزيع باقي الأسرى في سجن جلبوع على زنازين أخرى.

وزير الأمن الداخلي: إلقاء القبض على الفارين قد يستغرق وقتا

من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف أن إسرائيل ستلقي القبض على الأسرى الفلسطينيين الهاربين، ومع ذلك أوضح أن الأمر يمكن أن يستغرق أياما أو أسابيع.

وكشف الوزير الإسرائيلي عن أن أحد السيناريوهات المدروسة لدى الأسرى الفلسطينيين هو وصولهم إلى الأردن.

وكان الوزير بار ليف وصل إلى غرفة العمليات بالقرب من سجن جلبوع الإسرائيلي حيث عقد جلسة مع مفتش الشرطة العام الإسرائيلي ومفوضة مصلحة السجون كبيتي بيري، حيث قالت بيري إنه من السابق لأوانه التحديد ما اذا كانوا قد استعانوا بجهات من داخل مصلحة السجون.