لو بتحلم بعربية.. تسهيلات من بنك مصر للحصول على قرض السيارة

يحلم عديد من الأشخاص بامتلاك سيارة خاصة بهم، لكن قد تقف القدرة المالية لبعض الأشخاص عائقا أمام هذه الرغبة، وهو الأمر الذي تعاملت معه بعض البنوك، لتقدم حزمة من التيسيرات للحصول على سيارة، ومنها بنك مصر.

ويتيح بنك مصر، قرض تمويل السيارة بتيسيرات بسيطة لعملائه، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة ومميزات الحصول على قرض السيارة وفق ما ذكره الموقع الرسمي للبنك.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون.

- عرض أسعار معتمد من المعرض.

الأوراق المطلوبة بالنسبة للموظفين

- لابد من إحضار شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- إحضار صورة البطاقة الضريبية.

- من أجل حصول أصحاب المهن على قرض السيارة يجب إحضار صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

أبرز الشروط العامة لمنح قرض السيارة من بنك مصر

- سعر عائد تنافسي

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

- بدون حد أقصى للقرض (بشروط محدده).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

مميزات قرض السيارة

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض من بنك مصر.

- يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة في حال الحصول على القرض من بنك مصر.

- يمنح قرض السيارة من بنك مصر بدون تأمين وحظر بيع على السيارة (بشروط محددة).