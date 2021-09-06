«المصل واللقاح» يوجه نصائح لمن أصيب طفله بـ«كورونا» في الموجة الرابعة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عند الأطفال، ستكون خفيفة ولكن مشابهة للبرد، مبينًا أنه يجب تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا المتوفر في الوقت الحالي خاصة في ظل عدم توفر لقاح مخصص للأطفال، لافتًا إلى أن اللقاح الخاص بالإنفلونزا مناسب للأطفال من 6 أشهر وأكبر من ذلك، ومتواجد في المصل واللقاح والصيدليات الحكومية والخاصة، ويمكن إعطاؤه للحوامل والسيدات التي ترضع، ولكن يجرى تأخيره للمصابين بارتفاع درجات الحرارة.

غذاء متكامل لتقوية المناعة عند الأطفال

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أنه يجب تناول الغذاء المناعي المتوازن الذي يشمل الخضراوات والمكسرات والبروتينات، ولكن مع تقليل الأطعمة المحفوظة وتقليل السكر والتعرض للشمس، مشددًا على ضرورة أكل فاكهة مثل الجوافة والبرتقال مع البعد عن الأطعمة المعلبة والسريعة.

تطعيم العاملين في مجال التعليم

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى ضرورة ممارسة الطفل للرياضة وتطبيقه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بعد الأخبار السلبية عنه حتى لا يخاف ويصاب بالاكتئاب، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على تطعيم العاملين في المنظومة التعليمية التي تشمل المدرسين والإداريين والطلاب، مبينًا أن التباعد الاجتماعي سيلتزم به جميع المؤسسات، في ظل زيادة إصابات الأطفال في الموجة الرابعة.

تحديث بروتوكول وزارة الصحة

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن معظم إصابات الأطفال بكورونا بسيطة، لكن يوجد أطفال يعانون من نقص مناعة وأمراض دم، لذا يجب الاهتمام بهم لأنهم الأطفال الأكثر تأثرًا، مشددًا على ضرورة عزل الأطفال في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالبرد ومنع ذهابهم إلى المدرسة، مبينًا أن بروتوكول وزارة الصحة المستخدم ضد كورونا يجرى إصداره خلال أسبوع، خاصة أن أعراض المصابين بكورونا في ظل سلالة دلتا متغيرة.