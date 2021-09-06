«لو فاتورتك عالية وكشاف الكهرباء معداش عليك».. 6 طرق لحلها

يبحث أصحاب العدادات التقليدية عن الآليات التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف محافظات مصر، لتقديم شكاوى ارتفاع فواتير الاستهلاك الشهرية، أو الإبلاغ عن قراءة العدادات الصحيحة، لعدم مرور كشاف الكهرباء بانتظام، مايتسبب في حدوث أخطاء في الفواتير.

الوسائل التي وفرتها الكهرباء لحل الفواتير

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية، عن الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء عبر الوسائل التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم شكوى سواء الناتجة عن أخطاء الفواتير أو قراءة استهلاك العداد الشهري لحلها في أسرع وقت.

كيفيه التقدم بشكاوى قراءة عدادات الكهرباء

وحددت شركات توزيع الكهرباء في كل الفروع التابعة لها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، 6 طرق يمكن للمشتركين تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء، كما يلي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء لكي يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وفرت رقم هاتف، لتلقى شكاوى و استفسارات المواطنين على رقم ( 01120313831 ) من خلال خدمة «واتس اب» على مدار اليوم.

كيفيه تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء «أون لاين»

فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من التطبيقات المختلفة للتواصل مع المشتركين لتلقي الشكوى من قراءة عداد الكهرباء «أون لاين»، كما يلي:

- استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي إحسب فاتورتك، وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.

إرسال شكوى فواتير الكهرباء بـ«الموبايل»

وحددت وزارة الكهرباء عدد من الخطوات عند إرسال شكوى من فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات التليفون المحمول:

- تحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء لكي يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- إدخال رقم الموبايل الذى يجرى التواصل من خلاله مع المواطن.

- يقوم المواطن بتصوير الفاتورة التي يشتكى منها من خلال كاميرا الموبايل.

- الضغط على زر «حمل الفاتورة من هنا» لتحميلها على التطبيق.

- سيظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى، وجاري العمل على حلها.

- كما يتم تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء أيضًا من خلال رسائل SMS إلى 91121.

تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق «واتساب»

ويمكن للمشتركين تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق «واتساب» بشركات التوزيع عن طريق أرقام واتساب الشركات وهى ..

- واتس آب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

- واتس آب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

- واتس آب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

- واتس آب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

- واتس آب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

- واتس آب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849