الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمشتركي شركة شمال الدلتا للتوزيع «إلكترونيا»

توسعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين في المحافظات التابعة إليها وهي «الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط»، لتسهيل عمليات التواصل مع الشركة وسداد فاتورة الكهرباء وأيضا تسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونيا كل شهر، حتى يطمئن المواطن على قراءة عداد الكهرباء لديه وحتى لا يفاجئ بفواتير مرتفعة، وهذا يسهم في أن يكون المواطن على دراية كاملة بمعدل فاتورته القادمة.

موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويمكن للمواطن الدخول على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اختيار محافظة من المحافظات الثلاث التابعة للشركة وهي «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ»، ثم اختيار الهندسة التابع لها، وبعدها يتم من خلال إحدى الفواتير القديمة إدخال بيانات الفاتورة وهي «المنطقة، اليومية، الحساب، الفرعي».

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وعقب إدخال المواطن كافة البيانات صحيحة على الموقع يمكن بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفاتورة» معرفة قيمة الفاتورة الخاصة به.

تسيجل قراءة عداد الكهرباء

وفي نفس السياق تتلقي الشركة قراءة عداد الكهرباء على الموقع الإلكتروني للشركة، في الفترة من يوم 10 الى يوم 15 من كل شهر، علاوة علي توفير كافة الخدمات داخل مقار الشبكات وعدد 187 مقر والواقعة بالقري نطاق الشركة تيسيرا علي المواطنين.

وأعلنت الشركة عن الإبلاغ عن قراءات عداد الكهرباء من خلال الإبلاغ عن القراءة بمقر الهندسة، أو الإبلاغ عن القراءة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على رابط قراءة العداد، أو الإبلاغ عن القراءة عن طريق برنامج الأندرويد الموجود على Play Store ، والإبلاغ عن القراءة عن طريق برنامج خدمات الكهرباء الذكية الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والموجود على Play Store أو رابط الموقع الإلكتروني للجهاز، الإبلاغ عن القراءة عن طريق رقم واتس اب وهو .01097217682

وفعّلت الشركة دور مركز تلقي الشكاوى الموحد على الرقم (121) والتواصل مع المشتركين على مدار الساعة كواجهة عصرية للتعامل مع المواطنين تعبر عن الرغبة الاكيدة للشركة في التواصل وتحقيق رضاء العملاء.

خدمات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

ووفرت الشركة العديد من الخدمات التي يمكن المواطن الإطلاع عليها لإعداد المستندات المطلوبة في حالة : طلب شهادة بيانات، تركيب لأول مرة، تغيير اسم صاحب العداد، طلب فحص عداد رفع عداد استبدال العداد بقدرة أكبر، تعديل توصيلة «داخلية وخارجية»، تركيب عداد بدل تالف وبدل فاقد، جدولة مديونية للمشتركين على أقساط شهرية، توصيل التيار الكهربائي للمباني، توصيل التيار الكهربائي للمباني العشوائية، توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية، توصيل تيار مؤقت، مبيعات لمبات LED، وغير من الخدمات الأخرى.