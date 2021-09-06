بيتر ميمي يعلن تفاصيل فيلمه الجديد «من أجل زيكو» لكريم محمود عبدالعزيز

أعلن المخرج بيتر ميمي تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد «من أجل زيكو»، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، كشف خلاله عن كافة تفاصيل الفيلم، وعن أول صورة من كواليسه.

تفاصيل فيلم «من أجل زيكو»

ونشر المخرج بيتر ميمي صورة تجمع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، ومحمود حافظ، وعلق عليها قائلا «فيلم من أجل زيكو.. انتظروا الرحلة الشتاء اللي جاي إن شاء الله».

يذكر أن فيلم «من أجل زيكو»، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وخلال فيلم «من أجل زيكو» تجسد الفنانة منة شلبي دور فتاة تسكن في منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

فيلم «موسى»

يذكر أن المخرج بيتر ميمي يحتفل خلال هذه الفترة بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير «موسي»، الذي يتعاون فيه مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، ولا يزال يعرض في السينمات حتى الآن، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وملك قورة، وصلاح عبد الله، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

ويعتبر فيلم «موسى» واحدا من ضمن «سلسلة المستضعفين» التي أعلن عنها المخرج بيتر ميمي مؤخرا، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وأن فيلم «ملاك الموت» للفنان أمير كرارة سيكون ثاني أعمال هذه السلسلة.