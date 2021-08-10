بيتر ميمي يروج لفيلم «موسى» عبر «إنستجرام»: هينزل السينمات من غير إعلانات

روج المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»، لفيلمه الجديد «موسى»، الذي ينطلق غدًا في السينمات، مؤكدًا أن الفيلم سيتم طرحه بدون إعلانات سواء في الشوارع أو الفضائيات.

وقال بيتر: «بكرة الأربعاء أول عرض لفيلم موسى، أنا قلت أعرفكم على الصفحة عندي علشان مش هتلاقي ليه لافتات في الشوارع ولا إعلانات في التلفزيون!!»

وأضاف: «بس أنا في النهاية فخور بالتجربة وفخور بفريق العمل اللي اشتغلوا على المشروع بمنتهى الإخلاص، علشان تقديم تجربة جديدة.. براهن على التجربة وعارف إنها البداية.. فقط البداية».

أحداث فيلم «موسى»

يشار إلى أن فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبواليزيد، وسارة الشامي، وصلاح عبدالله، وعدد آخر من ضيوف الشرف، منهم أحمد العوضي، وظافر العابدين، وآخرون.

وقصة فيلم «موسى» تدور حول طالب بكلية الهندسة، يجد نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع «روبوت» ويطلق عليه اسم «موسى»، حيث يساعده في حياته اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.