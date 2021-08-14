بيتر ميمي يكشف عن مراحل تصميم روبوت فيلم «موسى».. «صور»

كشف المخرج بيتر ميمي عن المراحل التى جرى من خلالها تنفيذ الروبوت الخاص بفيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز، إذ نشرعبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي جرى من خلالها تصميم الروبوت «موسى»، وعلق عليها قائلًا:«ملامح من تصميم موسى التكوين و الشكل و آلية التشغيل حاولنا يكون بسيط و ملائم للبيئة المصرية، موسى مجرد بداية لمشروع كبير إن شاء الله».

قصة فيلم موسى

يذكر أن الروبوت «موسى» هو الروبوت التي تدور حوله الأحداث في فيلم موسى إذ أنه يجرى تصميمه من خلال شاب يدعى يحيي، والذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، لينتقم لوالده ويساعد العالم في التخلص من الأشرار.

أبطال فيلم موسي

فيلم موسي يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامىي، وصلاح عبد الله، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أمير كرارة وأحمد حاتم وأحمد العوضي وهو من إخراج بيتر ميمي.

فيلم ملاك الموت

و أعلن المخرج بيتر ميمي، في وقت سابق، أن فيلم «موسى» هو أول عمل من ضمن سلسلة أعمال سينمائية سيقدمها بعنوان «المستضعفون» والعمل الثاني سيكون فيلم «ملاك الموت» للفنان أمير كرارة .

مسلسل الاختيار

يذكر أن آخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز كان فى مسلسل الاختيار الجزء الأول، والذي شارك فيه بجانب أمير كرارة وأحمد العوضي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.