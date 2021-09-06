حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي من الشخصيات العملية الذي يسعي لإثبات قدراته ومهاراته، لذا يحرص على أن يكون قادرًا على التحكم في تصرفاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة ويدفعك ذلك للتطور.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. من الممكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وقد تنصلح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.