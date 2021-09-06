حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يرفص مولود برج الدلو التعبير عن مشاعره العاطفية، خوفًا من أن يظهر بشكل ضعيف، أو أن يشعر بأنه يلتمس مشاعر الشفقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد وتحسن التصرف ماليا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.