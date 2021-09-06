حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مولود برج الحوت أن يأسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ في انفعالاتك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.