بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي علوم وعلمي رياضة» البحث عن أقسام كلية العلوم جامعة القاهرة 2021، وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كلية العلوم جاءت ضمن قائمة الكليات التي بها أماكن شاغرة في المرحلة الثانية.

تعرف على أقسام كلية العلوم جامعة القاهرة 2021

- قسم الرياضيات.

- قسم الفيزياء.

- قسم الكيمياء.

- قسم علم النبات.

- قسم علم الحيوان.

- قسم الجيولوجيا.

- قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية.

- قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية.

- قسم علم الحشرات.

- قسم الجيوفيزياء (معمل شلمبرجير).

- قسم الفيزياء الحيوية.

رؤية ورسالة كلية العلوم جامعة القاهرة

وأكدت كلية العلوم جامعة القاهرة 2021 على موقعها الإلكتروني، أن رؤيتها تتمثل في أن تكون رائدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، بما يتفاعل إيجابيًا مع قطاعات المجتمع، ولها رسالة تتمثل في إعداد وتهيئة خريجين متميزين في العلوم الأساسية والتطبيقية وعلى مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية ملتزمين بأخلاقيات المهنة وقادرين على المنافسة وممارسة المهام بجودة عالية على المستويين المحلي والإقليمي وتقديم بحث علمي متميز لحل مشاكل المجتمع العلمية والبيئية والبحثية.

وأوضحت كلية العلوم جامعة القاهرة، أنه هناك مجموعة من القيم التي تحكم العملية التعليمية بها، تتمثل في الأخلاق المهنية، واحترام الملكية الفكرية، وتعظيم العمل الجماعي، وتكريس العمل لخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن المعاهد التي بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية في السطور التالية:

- المعهد التكنولجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم.

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة).

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

- المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية.

- المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية.

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة.

- المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات.

- المعهد العالي للغات بأسوان.

- المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس.

- المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف.

- المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.

- المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج.