انطلاق حملة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا في جامعة القاهرة

انطلقت حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بـ لقاح سينوفاك وذلك في 5 عيادات بكليات الحقوق والتجارة والهندسة والطب البشري وطب الأسنان، و15 مقرًا للتطعيم بعيادات الكليات داخل وخارج الحرم، في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة أبنائها الطلاب، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

الخشت: لقاح «سينوفاك» لطلاب جامعة القاهرة بالمجان

وقال الخشت، إنَّ توفير الدولة لـ«لقاح سينوفاك» لطلاب جامعة القاهرة بالمجان يأتي استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد ولضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أنَّ حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المذكورة.

على الطلاب التوجه لعيادات الجامعة حال فشل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

وأعلنت جامعة القاهرة، أنَّه في حال فشل الطلاب التسجيل على الموقع، يتمّ التوجه مباشرة إلى عيادات الجامعة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتمّ التسجيل له وتطعيمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، مساء الأربعاء، ليؤكّد أنَّ متحورات كورونا تزداد وكل يوم يظهر تحور جديد ويكن يعد متحوّر دلتا الأكثر قدرة الانتشار لكنه أقل في حدة الأعراض، مؤكدًا أنَّ الأطفال عرضة للإصابة بفيروس كورونا ولكن بشكل أقل حدة عن الأعراض التي تظهر على البالغين، محذرًا أنَّ الأطفال قد يكونوا ناقلين للعدوى.